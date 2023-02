Der Aichacher Stadtrat erhöht die Gewerbesteuer

Plus Die Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 350 Punkte ist im Aichacher Stadtrat umstritten. Bei einer namentlichen Abstimmung ist aber die Mehrheit dafür.

Unternehmen in der Stadt Aichach müssen künftig mehr Gewerbesteuer zahlen: Der Aichacher Stadtrat hat am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen, den Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 350 Punkte anzuheben. Das sind 30 mehr als bislang. Der Stadtrat folgte damit der Empfehlung seines Finanzausschusses.