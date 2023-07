Aichach

18:30 Uhr

Der Alpenverein wächst vom elitären Männerzirkel zum modernen Verein

Plus Der DAV Aichach wird 125 Jahre alt. Gründungsmitglieder waren Honoratioren der Stadt. Der zweitgrößte Verein der Stadt feiert mit einer Boulder-Meisterschaft.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

125 Jahre ist es her, dass der Lehrer Hans Buchenberg, der der Sektion Augsburg des Deutschen Alpenvereins (DAV) angehörte, die Gründung einer Aichacher Sektion anregte. Am 24. November 1897 fand die konstituierende Versammlung mit 33 Gründungsmitgliedern statt. Seit dem 1. Januar 1898 gibt es die Sektion Aichach offiziell. Ein Jubiläum, das der DAV Aichach am Samstag, 8. Juli, in seinem Vereinsheim in der Münchener Straße 79 groß feiert. Unter anderem mit der Stadt- und Kreismeisterschaft im Bouldern.

Alle 33 Gründungsmitglieder stammen aus der gehobenen Bürgerschicht und gehören zu den Honoratioren der Stadt. Vertreten sind unter anderem sechs Lehrer, zwei Amtsrichter, ein Oberamtsrichter, zwei Ärzte, zwei Mühlenbesitzer, ein Druckerei- und ein Brauereibesitzer sowie ein Amtsassessor. Handwerker oder die Jugend sind nicht dabei. Erster Vorsitzender ist Amtsrichter Karl Spies, Anton Werlberger führt die Kasse, Schriftführer wird der Gewerbehauptlehrer Anton Beltinger, der 1938 zum ersten Ehrenmitglied der DAV Sektion ernannt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen