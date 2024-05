Aichach

13:22 Uhr

Der Arbeitnehmerempfang und die Frage: "Wer kriegt schon, was er verdient?"

Plus Bürgermeister Klaus Habermann begrüßt zum Arbeitnehmerempfang 60 Frauen und Männer im Sisi-Schloss. Seine Rede dreht sich ums Gehalt, um Streiks und die Lage in Aichach.

Von Johann Eibl

Das liebe Geld, die Arbeit, die dafür erforderlich ist, und dazu Streiks, die in der Regel zu einer höheren Entlohnung führen: Das waren die wichtigsten Aspekte, die Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann am Dienstagabend beim 28. Arbeitnehmerempfang, der wieder im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach stattfand, in seiner Rede ansprach. Dabei ging es unter anderem auch um das, was Menschen oder Bürgermeister verdienen.

Zum Arbeitnehmerempfang kamen 60 Frauen und Männer, darunter mit Josef Dußmann und Brigitte Neumaier auch die beiden Vertreter des Stadtoberhaupts. Vor ihnen berichtete Habermann von seinen Erfahrungen, wenn er in seinem Büro Besuch von Viertklässlern erhält, die in der Regel kein Blatt vor den Mund nehmen. Da heißt dann nicht selten eine Frage: "Du, Herr Bürgermeister, was verdienst du eigentlich?" Der Kommunalpolitiker pflegt darauf zu antworten: "Wer kriegt schon das, was er verdient?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen