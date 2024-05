Der BIB zieht in Aichach in neue Räume

Sprachkurse, Karrierecoaching und assistierte Ausbildung: In Aichach finden die BIB-Angebote eine neue Heimat – unweit der alten Niederlassung.

Der Bildungsdienstleister BIB Augsburg ist am Standort Aichach von der alten Berufsschule einen Steinwurf weiter an den Stadtplatz gezogen, in den ersten Stock der Hausnummer 28 (Stieglbräu). "BIB" steht für "Bildung, Integration und Beruf", BIB Augsburg hat insgesamt sieben Standorte vom Landkreis Donau-Ries bis nach Garmisch-Partenkirchen.

BIB in Aichach: Jugend- und Erwachsenenbildung für alle

Im Auftrag der Arbeitsagentur, des Jobcenters Aichach-Friedberg und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bietet BIB in Aichach Sprachkurse, Karrierecoaching und Kurse zur assistierten Ausbildung an. BIB-Geschäftsführerin Gabriele Reglin sagt: "Wir wollen Menschen egal welchen Alters oder welcher Nationalität helfen, am Arbeits- und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben." Ganz wichtig sei dabei die individuelle Unterstützung.

Stefanie Köhl, Teamleiterin für Markt und Integration am Jobcenter Wittelsbacher Land, sagt: "Wir wollen die Leute dort abholen, wo sie gerade stehen." Gemeinsam mit dem Aichacher BIB-Standortleiter Daniel Nowak und Geschäftsstellenleiter des Arbeitsagentur-Standorts Aichach, Stefan Sauer, eröffneten Reglin und Köhl die neue Niederlassung. (ddur)