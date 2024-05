Aichach

06:00 Uhr

Der Briefkasten der Eltern ist der Übergabeort für Cannabis

Plus Ein 23-Jähriger aus dem Kreis Aichach-Friedberg verkauft Marihuana und deponiert es im Briefkasten der Eltern. Die Kunden hinterlassen im Gegenzug Geld. Die Verteidigung fordert Freispruch.

Von Gerlinde Drexler

Den elterlichen Briefkasten nutzte ein 23-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis als Übergabeort für seine Cannabis-Verkäufe. Die Käufer deponierten dort im Gegenzug das Geld. Vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Aichach machte der Angeklagte zum Verkauf keine Angaben, sondern gestand lediglich den Kauf von insgesamt 700 Gramm Marihuana. Er war wegen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge angeklagt.

Auf ihn aufmerksam geworden war die Polizei durch Ermittlungen des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz im Darknet. Mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Hand standen vergangenes Jahr die Beamten vor der Tür und durchsuchten das Zimmer des 23-Jährigen. Er sei freundlich, aber nicht kooperativ gewesen, erinnerte sich ein Beamter. So habe er ihnen nicht den Pin-Code des sichergestellten Handys verraten. Beiläufig erwähnte der 23-Jährige, dass er Online-Handel betreibe. „Was genau er verkaufte, sagte er nicht“, so der Polizeibeamte.

