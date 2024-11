Der Christbaum schwebt ein

Es weihnachtet schon auf dem Aichacher Stadtplatz: Seit Donnerstagvormittag steht der Christbaum auf dem oberen Stadtplatz vor dem Rathaus. Die Feuerwehr, der Bauhof und ein Autokran sorgten dafür, dass das Weihnachtssymbol „einschweben“ konnte. Rundum werden bereits die Buden für den Christkindlmarkt aufgestellt. Momentan ist der Christbaum noch ungeschmückt. Doch bis zur Eröffnung des Christkindlmarktes am Freitag, 29. Februar, wird er im Glanz zahlreicher Lichter erstrahlen. Der Christbaum kommt laut Stadt von Peter Sergrodnik aus Obergriesbach. Dort war der Baum am Vormittag umgelegt worden. Einen kleineren Baum hat Johann Sturm aus Griesbeckerzell gespendet. Dieser steht vor der Gastronomie am Oberen Tor in Aichach. (Foto: Erich Echter)

