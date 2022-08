Der Eberhofer Franz stellt in Aichach seinen neuen Film vor

Das Team des neuen Eberhofer-Films "Guglhupfgeschwader" kommt am 9. August ins Kino nach Aichach. Wir verlosen Freikarten für den Abend mit Sebastian Bezzel und Co.

Eberhofer-Fans haben den 4. August herbeigesehnt. An diesem Tag ist der achte Film der Kultkrimireihe um den bayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer alias Sebastian Bezzel im Kino angelaufen. Am Dienstag, 9. August, kommt der Hauptdarsteller mit Team-Kollegen ins Aichacher Kino und präsentiert dort den Streifen "Guglhupfgeschwader". Unsere Zeitung verlost Freikarten für den Abend.

Wie es in einer Mitteilung des Cineplex-Kinos heißt, begeisterten allein die vergangenen drei Verfilmungen "Sauerkrautkoma", "Leberkäsjunkie" und "Kaiserschmarrndrama" jeweils über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer in den Kinos. Die Filme basieren auf den Romanvorlagen der Schriftstellerin Rita Falk. "Guglhupfgeschwader" ist bereits das zehnte Buch und der achte Film der Eberhofer-Reihe. Der Streifen wurde von Constantin Film produziert. Regie führte Ed Herzog.

Achte Verfilmung der Eberhofer-Romane von Rita Falk

Im achten Kinofilm hat Franz Eberhofer zwischen Paartherapie und Rotlichtmilieu wieder alle Hände voll zu tun – und soll dabei auch noch Gefühle zeigen. Zudem bricht in Niederkaltenkirchen plötzlich das Lottofieber aus und nebenbei sind auch noch die Guglhupfe der Oma in Gefahr.

Am Dienstag, 9. August, kommt das Eberhofer-Team zu dritt nach Aichach. Wegen des großen Interesses wird der Film in zwei Sälen präsentiert. Einer ist schon komplett ausverkauft, im zweiten Saal sind noch rund 100 Plätze frei. Laut Mitteilung wollen Hauptdarsteller Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Bestsellerautorin Rita Falk mit ihrem Auftritt im Saal für gute Laune sorgen. Während die Künstler um 18.30 Uhr noch im Cineplex in Meitingen zu Gast sind, kommen sie um 21 Uhr zur Vorstellung nach Aichach. Wie das Kino mitteilt, können die Besucher den Abend gemeinsam mit den Gästen bei Weißbier und Guglhupf ausklingen lassen. Auch 2017 und 2019 stellten Eberhofer-Teams ihren Film in Aichach vor.

Vor drei Jahren war das Eberhofer-Team zur Vorstellung des Films "Leberkäsjunkie" in Aichach. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)

In "Guglhupfgeschwader" könnte sich Dorfpolizist Eberhofer eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Doch er bekommt es vorher nicht nur mit unverhofftem Familienzuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun. Als mafiöse Geldeintreiber die frisch gebackenen Guglhupfe der Oma (Enzi Fuchs) zerschießen, hört für den Eberhofer der Spaß endgültig auf. Eberhofers Ermittlungen werden noch zusätzlich erschwert, denn Rudis (Simon Schwarz) neue Flamme, die diskutierfreudige Theresa (Stefanie Reinsperger), sprengt das eingespielte Fahndungs-Dreamteam.

Darüber hinaus wird Eberhofer von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) auch noch zur Paartherapie genötigt. Das bekannte Eberhofer-Schauspielteam erhält diesmal Unterstützung von Stefanie Reinsperger, Michael A. Grimm und Neuentdeckung Johannes Berzl, der als Lotto-Otto für Aufruhr sorgt.

Guglhupfgeschwader: Freikarten für den Abend im Aichacher Kino zu gewinnen

Die Aichacher Nachrichten verlosen für Eberhofers Besuch im Aichacher Kino dreimal zwei Karten. Schicken Sie einfach eine E-Mail bis Montag, 8. August, 9 Uhr, mit dem Stichwort "Eberhofer" an redaktion@aichacher-nachrichten.de. Bitte schreiben Sie uns auch Ihre Adresse mit Telefonnummer dazu. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Karten an der Kinokasse hinterlegt.

Die Vorstellung in Aichach mit dem Besuch des Eberhofer-Teams ist zwar bereits ausverkauft, aber der Film wird im Aichacher Kino allein bis Mitte August knapp 60 Mal gezeigt. Weitere Infos gibt es unter www.cineplex.de/aichach. (AZ)