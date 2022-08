Der Eberhofer kommt ins Aichacher Kino – und zwei Säle sind rappelvoll

Plus Das Publikum empfängt "Eberhofer" Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Autorin Rita Falk mit Begeisterung. Wie ein ehemaliger Polizist den Film findet.

Der Eberhofer ist wieder da: Mit "Guglhupfgeschwader" startete vergangene Woche die mittlerweile achte Krimi-Komödie um den wohl entspanntesten bayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer in den deutschen Kinos. Nicht nur der Aichacher Cineplex-Betreiber Werner Rusch, auch die zahlreichen Fans des launigen Mordermittlers aus Niederkaltenkirchen warteten schon sehnsüchtig darauf. Sie reagierten auch diesmal begeistert - vor allem, weil der Eberhofer und sein Ermittler-Spezl Rudi Birkenberger am Dienstag höchstpersönlich im Aichacher Kino vorbeischauten.