Der erste Nachhaltigkeitstag in Aichach-Friedberg stößt auf große Resonanz

Der Bayerische Bauernverband zeigte an seinem Stand, was auf einem Quadratmeter Acker geerntet wird, und setzte sich gegen die Verschwendung von Lebensmittel ein.

Plus An knapp 20 Ständen stellen Vereine und Gruppierungen aus dem ganzen Landkreis Aichach-Friedberg im Kreisgut in Aichach ihre Arbeit vor.

Es ist der erste Nachhaltigkeitstag, den der Landkreis Aichach-Friedberg am Mittwoch veranstaltet. Bei einem Markt der Möglichkeiten informieren im Kreisgut in Aichach Vereine, lokale Akteure und die Verwaltung an Ständen über ihr Engagement für Nachhaltigkeit. Die rund 100 Teilnehmer und interessierten Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung hören einen Fachvortrag und erfahren, was der Landkreis zu dem Thema vorhat.

Besucher wollen sich beim Nachhaltigkeitstag untereinander vernetzen

Upcycling und Recycling wird in der Caritas-Tagesstätte schon seit Jahren praktiziert. "Es war schon immer ein Thema bei uns", sagt Leiterin Rosa Straub. Am Stand der Caritas steht zum Beispiel eine Tasche, die aus sogenannten Big Packs, also großen Verpackungssäcken, gearbeitet worden ist. Unter Nachhaltigkeit versteht Straub aber mehr, als das Wiederverwerten oder Aufbereiten von Materialien: "Nachhaltigkeit kommt aus einer Haltung heraus und hat etwas mit Werten zu tun." Welche das sind, können Besucher auf einer Tafel lesen. Neben Chancengleichheit und Teilhabe stehen da zum Beispiel auch Regionales und Ressourcensparen.

