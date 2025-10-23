Der Faire Handel steht vor neuen Aufgaben

Der Katholische Frauenbund Aichach veranstaltete gemeinsam mit dem Weltladen Aichach einen Vortrag zu den aktuellen Herausforderungen des Fairen Handels. Etwa 50 Interessierte kamen ins Pfarrzentrum und Matthias Fiedler, der Geschäftsführer des Forums Fairer Handel, gab einen differenzierten Einblick in das durchaus komplexe Thema. Zunächst veranschaulichte er die wachsende Bedeutung des Fairen Handels anhand der Umsatzzahlen, die in den vergangenen Jahren zunehmend gesteigert werden konnten. Der Absatz von fair zertifizierten Produkten stieg vor allem im Discountbereich, wo Kaffee oder Schokolade aufgrund von Mischkalkulationen zu günstigeren Preisen angeboten wird als in den Weltläden, die sich nur dem Fairen Handel verpflichtet sehen. Trotz der schwierigen Lage im Einzelhandel hielten sich die über 900 Weltläden in Deutschland stabil. Sie erzielten 2024 einen Umsatz von 79 Millionen Euro. Dennoch ist Luft nach oben: Nur sechs von hundert Tassen Kaffee sind fair gehandelt, pro Kopf werden in Deutschland jährlich nur 31 Euro für fair gehandelte Produkte ausgegeben. Im Vergleich dazu sind es in Österreich durchschnittlich 77 und in der Schweiz 120 Euro.

Erfolge ergaben sich laut Fiedler in den vergangenen Jahren unter anderem durch das Lieferkettengesetz. Allerdings drohen aufgrund der politisch geforderten „Deregulierung“ wieder Rückschritte in Bezug auf Nachhaltigkeit und Menschenrechte. Weitere Herausforderungen sieht der Referent in der ungleichen Wertschöpfung, der hohen Machtkonzentration bei den großen Lebensmittelhändlern, der nachlassenden Solidarität mit dem globalen Süden und dem gesellschaftlichen Rechtsruck. Fiedler schloss mit dem Fazit: „Die Entwicklungen sind grundsätzlich positiv, Veränderungen brauchen jedoch einen langen Atem.“ Es gelte, Bündnisse für Menschenrechte und globale Klimagerechtigkeit zu schmieden. In angenehmer Gesprächsatmosphäre stellten die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einige Fragen und kauften am Stand des Weltladens mit gutem Gewissen Schokolade und andere Lebensmittel.

