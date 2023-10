Aichach

"Der Fuchs" sorgt beim Filmfestival für einen Besucherrekord

Kinofreunde-Sprecher Manfred Zeiselmair /rechts) freute sich mit Filmproduzent Malte Can über 160 Besucher und Besucherinnen.

Plus Beim Aichacher Filmfestival wollen so viele den Film "Der Fuchs" sehen, dass er in zwei Kinosälen läuft. Der Produzent muss viele Fragen des Publikums beantworten.

Die Freundschaft zwischen Mensch und Tier stand im Mittelpunkt der Kinofreunde-Veranstaltung am Mittwochabend beim 9. Aichacher Filmfestival. Die deutsch-österreichische Produktion „Der Fuchs“ übertraf dabei alle Erwartungen. Mit 160 Besucherinnen und Besuchern, die auf zwei Kinosäle verteilt werden mussten, erreichte das Festival einen ersten Besucherrekord. Zudem erntete der Film nach dem Abspann spontanen Applaus. Kinofreunde-Sprecher Manfred Zeiselmair durfte im Anschluss mit Malte Can den Hauptproduzenten des Films begrüßen. Dieser beantwortete geduldig alle Fragen des interessierten Publikums.

„Liebe Grüße nach Aichach“ – Kurz vor Filmbeginn richteten sich der österreichische Filmemacher Adrian Goiginger und seine beiden Hauptdarsteller Simon Morzé und Adriane Gradziel mit einer sehr persönlichen Videobotschaft direkt an das Aichacher Festivalpublikum. Darin beschreibt Goiginger den Kinofreunden, wie er mit 14 Jahren die Soldaten-Geschichten seines Urgroßvaters mit einem Diktiergerät aufgenommen hatte, um daraus irgendwann einen Film zu machen. „Er hat ma's nie geglaubt“, erinnerte sich Goiginger. Den fertigen Film habe der Urgroßvater zwar nicht mehr erlebt, obwohl dieser 100 Jahre alt geworden sei, aber „er wär bestimmt sehr happy drüber“, so Goiginger.

