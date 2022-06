Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau fordert auch die Aichacher Polizei

Plus Im Juni tagen die mächtigsten Regierungschefs der Welt in Elmau. Dafür sind enorme Sicherheitsvorkehrungen nötig. Ein Polizist aus Aichach hilft mit.

Schloss Elmau und Aichach trennen rund 160 Kilometer und knapp 600 Höhenmeter. Das Luxushotel, in dem eine Übernachtung im Doppelzimmer 930 Euro kostet, ist vom 26. bis 28. Juni Kulisse für den G7-Gipfel, dem Treffen der mächtigsten Regierungschefs der Welt. Deren Sicherheit zu gewährleisten ist eine enorme Aufgabe, die die bayerische Polizei schon seit Monaten beschäftigt. Und da muss auch die Aichacher Polizei mithelfen. Verkehrssachbearbeiter Thomas Schmid ist abgestellt für den G7-Gipfel.