Der Gasthof Wagner in Untergriesbach hört nach 125 Jahren auf

Plus Der Gasthof Wagner im Aichacher Stadtteil Untergriesbach ist einer der größten im Landkreis. Zum Jahresende gibt die Familie den Betrieb auf. Sie sucht einen Pächter.

Viele Menschen in und um Aichach haben im Gasthof Wagner im Aichacher Stadtteil Untergriesbach ihre Hochzeit gefeiert. Oder haben sich zu Geburtstagen, Firmen- und Vereinsfesten dort getroffen. Der Gasthof ist eine Institution in der Stadt. Im Landkreis Aichach-Friedberg zählt er zu den größten Gastronomien. Doch zum Jahresende schließt der Gasthof Wagner.

Chef Kaspar Wagner sagt auf Anfrage unserer Redaktion: "Wir hören zum Jahresende auf. Das ist sicher." Die Entscheidung sei erst vor circa drei bis vier Wochen gefallen. Sie hat allerdings nicht mit Personalsorgen oder finanziellen Nachwehen infolge der Corona-Pandemie zu tun, wie sie derzeit reihum in der Gastronomie zu hören sind. Wagner verweist stattdessen auf "krankheitsbedingte Gründe".