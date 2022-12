Der Kurdenkonflikt kommt auf die Kinoleinwand in Aichach

Plus Die Aichacher Kinofreunde schließen ihr Jubiläum mit einem besonderen Film ab. "Stille Post" des Nachwuchsregisseurs Florian Hoffmann erntet viel Applaus.

Zum Abschluss ihres zehnjährigen Jubiläums veranstalteten die Aichacher Kinofreunde ein letztes "Kinofreunde-Spezial" in diesem Jahr. Zu der besonderen Matinee mit Vorpremiere waren der Nachwuchsregisseur Florian Hoffmann und die junge Filmproduzentin Anna Werner zu Gast. Ihr Debütfilm "Stille Post" wurde von der Deutschen Filmbewertung mit dem Prädikat "Besonders wertvoll" ausgezeichnet und hatte vorab bereits zahlreiche Publikumspreise bei Filmfestivals erhalten. Auch von den etwa 70 Besuchern im Aichacher Cineplex-Kino ernteten die beiden sympathischen Absolventen der Berliner Filmhochschule großen Applaus. Viel Zuspruch und anerkennende Worte gab es auch während und nach dem anschließenden Publikumsgespräch.