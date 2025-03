Der Naturkindergarten am Grubet ist gestartet

Am Ende ging alles ganz schnell: Anfang Februar wurde am Grubet bei Aichach innerhalb von zwei Tagen der Holzmodulbau aufgestellt, jetzt werden im Naturkindergarten am Grubet schon die ersten Kinder betreut. Erheblich länger hat es gedauert, bis die Baugenehmigung für die jüngste Aichacher Kindertageseinrichtung (Kita) vorlag. Den Start will der Träger der Kita, der Verein Waldkindergarten Aichhörnchenkobel, demnächst groß feiern.

