Der neue stellvertretende Polizeichef in Aichach ist da

Der Leiter der Polizeiinspektion Aichach Michael Jakob hat jetzt einen neuen Stellvertreter bekommen. Damit verjüngt sich die Spitze der Aichacher Polizei.

Die Spitze der Polizeiinspektion (PI) Aichach ist nun wieder komplett. Michael Jakob, der im vergangenen August die Inspektionsleitung übernommen hatte, steht ein neuer Stellvertreter zur Seite. Es handelt sich um Markus Bommler aus Königsbrunn.

Erst zum Jahresende war Bommlers Vorgänger Peter Löffler in den Ruhestand gegangen. Mit ihm und Jakob, der für den ebenfalls in Pension gegangenen Aichacher Polizeichef Erich Weberstetter nachgerückt war, hat sich die Spitze PI Aichach nun verjüngt. Jakob und Bommler sind beide 50 Jahre alt.

Der neue zweite Mann der Aichacher Polizei startete in Königsbrunn

Markus Bommler hat seinen Dienst in Aichach am 1. März angetreten. Nach den wenigen Tagen äußert er sich positiv: "Bislang habe ich nur positive Eindrücke." Er freue sich auf seine Aufgabe in der Kreisstadt.

1995 hatte Bommler seine Laufbahn bei der Polizei gestartet. Nach der Ausbildung war er zunächst bei der Einsatzhundertschaft in Königsbrunn, dann wechselte er in verschiedene Tätigkeitsbereiche im Raum Fürstenfeldbruck. Nach zweijährigem Studium an der Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck wechselte er 2009 als Dienstgruppenleiter zur Polizei Bobingen. Ab 2018 war er als Außendienstleiter des Polizeipräsidiums Schwaben Nord eingesetzt. Dort gehörte es unter anderem zu seinen Aufgaben, "große und übergreifende Ad-hoc-Einsatzlagen zu leiten, zu koordinieren und zu bewältigen", berichtet Bommler.