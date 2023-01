Aichach

vor 17 Min.

Der Rewe-Markt im Aichacher Norden wird demnächst abgerissen

Der Rewe-Markt in Aichach ist seit Ende vergangener Woche geschlossen. Er wird demnächst abgerissen.

Plus Seit Ende vergangener Woche ist der Rewe-Markt geschlossen. Bald steht der Abriss an. Wie der weitere Zeitplan aussieht und wann die Wiedereröffnung geplant ist.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Die Tage des bisherigen Rewe-Markts in Aichach sind gezählt. Am Donnerstag vergangener Woche hatte der Supermarkt an der Ecke Schrobenhausener Straße/Wittelsbacher Weg letztmals geöffnet. Demnächst beginnen die Abrissarbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen