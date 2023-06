Der Rohbau für das neue Verwaltungsgebäude in Aichach steht

Plus Mit dem Hebauf ist ein Etappenziel bei der umstrittenen Erweiterung des Aichacher Verwaltungsgebäudes erreicht. Bis jetzt liegt das Bauprojekt im Kostenrahmen.

Wenn Scherben tatsächlich Glück bringen, ist der gute Baufortgang bei der Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Aichach gesichert: Beim Hebauf am Freitag schmetterten nach dem Richtspruch Christian Wohlrab, Geschäftsführer der Baufirma Höfle & Wohlrab, sein Bauleiter Franz Specht und Ender Aydin vom Bauamt nacheinander ihre Sektgläser vom Gerüst auf den Betonboden hinunter, wo sie klirrend zerschellten. Dafür gab es Applaus von den versammelten Handwerkern ebenso wie von den Vertretern der Planungsbüros und der Stadt.

Den Stadtrat vertraten lediglich Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann ( CSU) und Kristina Kolb-Djoka ( SPD). Christian Wohlrab, der den Richtspruch anstelle der Zimmerer aufsagte - der Erweiterungsbau mit seinem Flachdach hat keinen Dachstuhl -, betonte, das Richtfest sei für die Handwerker gedacht. Speziell seiner Mannschaft, die erst mit Dauerregen zu kämpfen hatte und dann mit der Hitze, dankte er für ihren Einsatz.