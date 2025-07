Der Schützengau Aichach feiert sein 100-Jähriges

In diesem Jahr steht dem Schützengau Aichach ein besonderes Fest ins Haus. Vor 100 Jahren wurde er am 15. März 1925 in Aichach gegründet. Der besondere Geburtstag wird am Samstag, 19. Juli, im Festzelt am Volksfestplatz gefeiert. Höhepunkt wird die Weihe der neuen Gau-Standarte.

Bevor der Schützengau Aichach ins Leben gerufen wurde, bestand bereits ein Bezirksverband Aichach der Zimmerstutzen-Schützengesellschaften. Den Anstoß zur Gau-Gründung lieferte der damalige Verbandsvorsitzende Grau aus Aichach. Er lud alle Gesellschaften in den Aichacher Stemmer-Saal. Aus einem Pressebericht von damals geht hervor, dass am Gründungstag schwere Schneestürme übers Land fegten. Trotzdem waren 68 Vertreter der Gesellschaften aus allen Teilen des Bezirks erschienen. Der Vertreter des Schützenbundes, Melchior aus München, redete mit Engelszungen auf die Schützen ein und zeigte Vergünstigungen bei Versicherungen auf. Schließlich willigten die Schützen ein.

Kurz und schmerzlos wurde die alte Vereinigung aufgelöst. Als erster Gauleiter, heute Gauschützenmeister, wurde der Aichacher Goldschmid Josef Grau gewählt. Zu seinem Stellvertreter berief man den Zahntechniker Josef Einsle. Der gesamte Vorstand kam aus Aichach, dem Umland wurden die Beisitzerpositionen zugestanden. Beschlossen wrude, dass sich der Gau dem schwäbischen Kreisverband anschließt. Er erhielt den Namen „Gau 43 Paargau".

Die erste Generalversammlung auf den Sonntag, 14. März 1926. Dabei vergab der Schützengau die ersten Mannschaftsdiplome. Den ersten Platz belegte damals die Schützengesellschaft „Tell" aus Aichach mit 440 Ringen. Das erste Gauschießen fand in Schiltberg in Verbindung mit der Fahnenweihe von „Immergrün" statt. In einer Niederschrift von damals ist zu lesen: „Die andauernd schöne Witterung hatte nicht wenig beigetragen, dass die Schützenfestlichkeiten dahier einen so zahlreichen Besuch aufweisen und einen so guten Verlauf nehmen konnten.“

Die Machtübernahme durch Hitler 1933 brachte die Gleichschaltung der Schützengesellschaften mit sich. Der Schützengau Aichach wurde zum „Unterkreis“ Aichach umbenannt und dem neuen Gau „Ostmark“, einem von nunmehr nur noch drei in Bayern, eingegliedert. Zum Kreissportleiter wählten die Schützen Josef Einsle. Viele Übungsschießen standen nun unter dem Motto: „Üb Aug und Hand fürs Vaterland!“ Archivquellen gibt es aus dieser Zeit nur wenige. Das Aichacher Amtsblatt berichtete am 3. Juni 1935 über ein Unterkreisschießen. Daran beteiligten sich 141 Schützen in Blumenthal. Im Artikel hieß es: „Sechs Gesellschaften waren zum Wettkampf um die Unterkreismeisterschaft angetreten. Der Kampf war kein leichter, denn jede Gesellschaft hatte die besten Schützen aufgestellt. Auch in der Einzelmeisterschaft wurde der Sieg nicht leicht gemacht; beachtenswerte Leistungen waren zu verzeichnen.“ Kreissportleiter Einsle appellierte ganz im Sinne der neuen Machthaber: „Gebt der Jugend ein gutes Beispiel zur Wehrmachung im Sinne unseres Führers Adolf Hitlers.“

Das Unterkreisschießen entsprach dem heutigen Gauschießen und wurde bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ausgetragen. Danach erlahmte der Schießbetrieb. Nach dem Ende des Krieges verboten die Siegermächte zunächst alle Schützenvereine. Nach und nach lockerte die Besatzungsmacht ihre Verbote. Nach 1948 bekam das Schützenwesen ein wenig Aufwind. Schießsport mit Luftgewehren wurde wieder erlaubt. Nach der Gründung des Bayerischen Sportschützenbundes am 23. September 1950 kam in Bayern wieder Leben ins Schützenwesen.

Auch in Aichach. Dort trafen sich am 29. April 1951 in der Gastwirtschaft „Hofmann“ (heute Wohnanlage Kastanienhof), Vertreter zahlreicher Schützenvereine, um den Schützengau Aichach wiederzugründen. Anwesend waren: „Tell“ und „Edelweiß“ Aichach, „Almenrausch“ Edenried, „Frischauf“ Unterbernbach, „Grüne Eiche“ und „Jägerblut“ Oberbernbach, „Wildschütz“ Blumenthal, „Schützengesellschaft“ Unterschneitbach, „Almenrausch“ Griesbeckerzell, „Gemütlichkeit“ Hollenbach, „Gemütlichkeit“ Todtenweis, „Almenrausch“ Willprechtszell und „Edelweiß“ Aindling.

Vor dem Zweiten Weltkrieg zählte der Schützengau Aichach 64 angeschlossene Verbände. An seinem 50. Geburtstag 1975 zählte er 48 Vereine. Sicherlich eine stattliche Zahl, wenn man bedenkt, dass in den Märkten Altomünster (heute Landkreis Dachau) und Pöttmes, einst zum Aichacher gehörend, eigene Schützengaue entstanden.

Die Versammlung leitete am Gründungstag der Schützenmeister von „Tell“ Aichach, Georg Rachl. Einstimmig beschlossen die Anwesenden, dem Schützengau Aichach wieder neues Leben zu geben. Zum ersten Gauschützenmeister wählten sie wieder Josef Einsle, der den Gau ursprünglich gegründet und in der Nazi-Zeit geführt hatte. Sein Vertreter war Hans Pfund. Nach der Neugründung rückte das Sportliche in den Vordergrund. Ein großer Erfolg war das erste „Nachkriegsgauschießen“ im Gründerjahr, an dem sich 250 Schützen beteiligten.

Am 9. Dezember 1956 gab es einen Wechsel. Auf Einsle folgte der Ecknacher Josef Baudrexl. Dieser war seit 1925 als aktiver Schütze bekannt. Der „Gau-Sepp“, wie ihn Freunde nannten, entwickelte sich zu einer markanten Erscheinung im Schützengau.

Obwohl schon 1959 angeregt, fand der erste Gauschützenball im Februar 1961 statt. Er ist bis heute einer der bestbesuchten Bälle im Aichacher Fasching. Als sportlicher Anreiz wurden die Rundenwettkämpfe Anfang der 60er Jahre eingeführt. Ihr Beliebtheitsgrad stieg von Jahr zu Jahr.

Nach 21 Jahren trat Baudrexl aus gesundheitlichen Gründen am 20. Mai 1977 bei der Jahreshauptversammlung in Willprechtszell zurück. Wegen seiner großen Verdienste ernannten ihn die Schützenmeister der Gauvereine zum Ehrengauschützenmeister. Nachfolger wurde Willi Hanika aus Klingen. Dessen erste Aktivität war, den 29. Oberbayerischen Bezirksschützentag der am 19./20. 1979 Mai stattfand, nach Aichach zu holen. Das war eine Besonderheit. Der Sportschützengau hatte auch deshalb Grund zur Freude, weil er, im Gegensatz zum Altklandkreis Aichach, der bei der Gebietsreform 1972 Schwaben zugeschlagen wurde, weiterhin dem Oberbayerischen Schützenbezirk angehörte. Als einzige Sport-Organisation übrigens.

Unter Hanika entwickelte sich der Schützengau positiv weiter. Die Mitgliederzahl ging nach oben, die EDV-Mitgliederverwaltung hielt Einzung und im alten Aichacher Feuerwehrhaus richtete man eine Geschäftsstelle ein.

Eine eigenständige Gruppe im Schützengau sind seit 1978 die Damen. Am 24. November 1978 wählte der Schützengau Aichach seine erste Gau-Damensportleiterin: Maria Kienmoser aus Igenhausen. Auch die Schützenjugend war stetig im Aufwind. Bei der 40-jährigen Wiedergründungsfeier 1992 waren 1082 Mitglieder im Jugendbereich gemeldet. Seit 1987 findet jährlich der „Gaujugendtag“ statt. Gaujugendleiter Paul Schapfl etablierte diesen als feste Einrichtung.

Bei der Jahreshauptversammlung am 19. Februar 1994 in Untergriesbach stellte sich Willi Hanika nicht mehr zur Wahl. Ihm folgte Nikolaus Wittmeir aus Sainbach. Ein großes Ereignis in seiner Amtszeit war die große Schützenausstellung im Jahre 1998 in den Mauern des ehemaligen Aichacher Kreisgutes. Auf Initiative von Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger und mithilfe fast aller Verantwortlichen aus den vier im Landkreis beheimateten Gauen wurde die Ausstellung zu einer Demonstration einer der ältesten Sportarten. Mit Brigitte Gabriel stellte der Schützengau im Ausstellungsjahr die Landesschützenkönigin in der Disziplin Luftgewehr.

Groß gefeiert wurde 2001 die 50-jährige Wiedergründung des Schützengaus. 2003 stellte der Schützengau Aichach erstmals den Oberbayerischen Bezirksschützenkönig in der Disziplin Luftgewehr. Diesen Titel errang Johannes Bosch von Adlerhorst Sulzbach überraschend in Erding.

Gauschützenmeister Wittmeir starb am 4. Dezember 2007. Franz Achter wurde nach kommissarischer Leitung im März 2009 zu seinem Nachfolger an die Spitze des über 5000 Mitglieder starken Verbandes gewählt. Unter seiner Regie wurde 2011 die 60. Wiedergründung groß gefeiert. Zehn Jahre später stellte er sich nicht mehr zur Wahl. Die Nachfolge trat Gerhard Lunglmeir aus Schiltberg an. Im Juni 2023 starb er überraschend. In seine Fußstapfen trat zweiter Gauschützenmeister Franz Marb aus Aichach

undefined