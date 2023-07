Der Spielplatz in Walchshofen soll größer und schöner werden

Plus Im Aichacher Ortsteil Walchshofen wird zum ersten Mal das neue Spielplatzkonzept der Stadt Aichach angewandt. Was dort im Einzelnen geplant ist.

Der Walchshofener Spielplatz ist einer der meistbesuchten im Aichacher Stadtgebiet. Das liegt unter anderem an seiner Größe und der günstigen Lage an der verkehrsberuhigten Straße von Aichach nach Radersdorf. Er soll jetzt als erster nach dem neuen Spielplatzkonzept der Stadt umgestaltet werden. Wie genau, das erläuterte Roland Ilaz vom Bauamt im Bauausschuss des Stadtrats.

50 Spielplätze und zwölf Bolzplätze besitzt die Stadt. Das neue Spielplatzkonzept, das der Stadtrat im August 2022 beschlossen hat, soll dabei helfen, sie wirtschaftlicher betreiben und unterhalten zu können. Standards für bestimmte Geräte wie Schaukeln, Federtiere, Wippen und Tischtennisplatten könnten die Ersatzteilbeschaffung und Logistik vereinfachen, hatte es damals geheißen. Die Spielplätze sollen aber nicht alle gleich ausschauen, so Bauamtsleiterin Carola Küspert damals. Den Unterschied sollen größere attraktive Geräte machen. Einige wenige sehr kleine Spielplätze werden aufgelöst und dafür die übrigen attraktiver gestaltet.