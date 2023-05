Der Umbau des Paardükers in Aichach geht voran

Der alte Rechen ist bereits ausgebaut. Er wird nun durch eine automatische Räumanlage ausgetauscht, die Schwemmgut automatisch in einen Container ablegt.

Die Umbauarbeiten am Düker an der Paar nahe dem Schneitbacher Weg beim Aichacher Ortsteil Ecknach sind in vollem Gange. Dort wird ein automatischer Rechen eingebaut, der verhindern soll, dass sich dort Wasser aufstaut. Bei dem Düker handelt es sich um eine Art Rohrleitung, die die Paar, die sich dort mit dem Flutgraben kreuzt, unter dem Flutgraben hindurchführt. Mittlerweile ist der alte Rechen ausgebaut. Momentan werden Vorbereitungen getroffen zum Einbau des neuen, automatischen Rechens. Für die Arbeiten musste der Düker "trocken gelegt" werden. Deshalb wurde der Paarlauf beim Düker verspundet und auf den Flutgraben umgeleitet. Dieser führt deshalb während der Bauzeit deutlich mehr Wasser als sonst. Die Arbeiten, für die 500.000 Euro veranschlagt sind, dauern nach Auskunft von Bauamtsleiterin Carola Küspert noch bis Mitte Juni. (bac)