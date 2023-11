Aichach

06:00 Uhr

Derbe Witze, bayerische Gstanzl: Bei Boarisch glacht bleibt kein Auge trocken

Plus Der Kabarett- und Gstanzlabend sorgt für ein ausverkauftes Pfarrzentrum, zahlreiche Lachtränen beim Publikum und eine regelrechte Salve an derben Witzen und Anekdoten.

Von Alice Lauria Artikel anhören Shape

Das Pfarrzentrum St. Michael in Aichach hat sich am Samstagabend wieder mal in einen Ort der Heiterkeit und Lachtränen verwandelt. Bei "Boarisch glacht", dem bayerischen Kabarett- und Gstanzlabend mit Tradition, blieb im ausverkauften Pfarrzentrum kein Auge trocken. Vier hochkarätige Künstler nahmen in diesem Jahr teil. Durch den Abend führte der erste bayerische Witzemeister aus dem Jahr 2018 und mehrfache Gewinner verschiedener Witzemeisterschaften Marcus Lukas alias "Gstanzlsänga Lucky". Dem Publikum wurden allerhand derbe, durchaus auch schweinische Witze, Musik und Anekdoten in Mundart präsentiert, die der Veranstaltung alle Ehre machten.

"Gstanzlsänga Lucky" führt durch den unterhaltsamen Abend in Aichach

In Schurz, Sepplhut und barfuß war allein das Erscheinungsbild des Oberpfälzers aus Kohlberg ein Grund zum Schmunzeln. 2019 hatte Lucky mehrere Gastauftritte in der Erfolgsserie des Bayerischen Rundfunks "Dahoam is Dahoam". Er stellte sich selbst vor mit "Ich bin der Schönste aus Kohlberg, da könnt's euch vorstellen, wie die anderen ausschauen". Er spielte gekonnt mit Worten, Dialekten und machte sich die Abneigungen von Oberpfälzern und Franken sowie Oberbayern und Schwaben für seine Witze zunutze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen