Deutsch-kanadische Musikfreundschaft lebt am Deutschherren-Gymnasium auf

Die Band der St. George School aus dem kanadischen Vancouver und der Musikverein Aichach geben ein umjubeltes Konzert am Aichacher Deutschherren-Gymnasium.

Seit 30 Jahren verbindet die Big Band der St. George High School aus Vancouver in Kanada eine tiefe Freundschaft mit der Stadtkapelle des Musikvereins Aichach. Bei den alle drei Jahre stattfindenden Europatourneen der Band findet regelmäßig ein gemeinsames Konzert der beiden Klangkörper statt. So fand sich jetzt Aichach als Konzertort zwischen so berühmten europäischen Kulturstädten wie Luzern, Mailand und Salzburg auf der Tourliste der Band, deren Tourneeorchester nahezu 50 Musiker im Alter von 15 bis 18 Jahren umfasst.

In der voll besetzten Aula des Deutschherren-Gymnasiums erlebte das Publikum ein vielfältiges Programm, das begeistert aufgenommen wurde. Den Anfang machten die Stadtmusikanten mit bayerischen Tanzstücken vom Marsch bis zum humorigen Rehragout. Moderator Sepp Huber schlug den Bogen zu den folgenden moderneren Stücken, indem er musikalische Verwandtschaften zwischen dem berühmten Jazz Standard Take Five und dem traditionellen bayrischen Zwiefachen aufzeigte.

Aichacher Stadtkapelle wird verstärkt

Die Stadtkapelle Aichach unter Leitung von Eduard Augsburger wurde verstärkt von Mitgliedern des Jugendblasorchesters der Musikschule. Zuerst erklang eine Hommage an den nächsten Tourneeort der Gäste mit der Ouvertüre aus der Salzburger Serenade in klassischem Stil. Paul Linkes „Schutzmann Marsch“ aus dem Jahr 1905 entführte die Zuhörer ins preußische Berlin. 70er-Jahre Erinnerungen wurden wach bei Ennio Morricones Filmmusik zu dem Italo-Western „My Name is Nobody“.

Schließlich zeigte das Orchester seine Vielseitigkeit mit einer eindruckvollen Version von Carlos Santana‘s Erfolgshit „Smooth“. Bei John Williams „Imperial March“ aus der Filmserie Star Wars marschierten imaginäre Storm Trooper durch den beeindruckten Saal. Das Potpourri aus „Guardians of the Galaxy“ beschloss diese bewegende Session mit durch den Film wiedererweckten Hits aus den 70er Jahren, wie „Hooked on a Feeling“ und „Ain’t no Mountain high enough“.

Die Solisten in Leroy Andersons berühmten Buglers Holiday: Toby Mar, Tomson Lui, Davin Mar, Simon Immler, Julius Brandmair und Luca Ostermeier. Foto: Alisa Asam

Nach der Pause startete dann das Gastorchester, geleitet von Dean Markel, Rob Murray und Luke Vincent mit „Crossing the Bosporus“ des finnischen Komponisten Yukka Vittasaari und verzauberte mit orientalischen Klängen. In „Chasing Sunlight“ wurde ein Sonnenuntergang lebendig, wie man ihn westwärts fahrend auf einem kanadischen Highway erleben kann. In „Cousins“ konnten zwei junge Solisten Ihr Können zeigen: Toby Mar an der Trompete und Ethan Chen mit der Posaune entflammten das Publikum mit ihrer beeindruckenden Virtuosität. Dieses Showstück hatte H. L. Clarke 1904 für sich und einen Kollegen bei der Sousa Band geschrieben.

Lesen Sie dazu auch

Mit Gustav Holsts „Second Suite in F“ folgte ein absoluter Klassiker der Blasorchester-Literatur. Die einfühlsame Darbietung der auf englischen Volksweisen fußenden Melodien erweckte Landschaften und Stimmungen in den Köpfen der gebannt lauschenden Zuhörer. „Courtly Airs and Dances“ im Stile der Renaissance ließen alte Tänze erklingen, bevor in Rimsky Korsakoffs berühmtem „Hummelflug“ die drei jungen Flötisten Chris Guo, Jack Zhang und Ray Zhao die Zuhörer fesselten. Mit Ennio Morricone’s Soundtrack zu dem Western „Zwei glorreiche Halunken“ setzte die Band einen schwungvollen Kontrapunkt zur vorher gehörten Filmmusik des gleichen Komponisten.

Die Concert Band der St. Georges School Vancouver machte auf ihrer Europa-Tournee auch in Aichach Halt. Foto: Alisa Asam

Zum großen Finale spielten die beiden Kapellen schließlich gemeinsam, wobei die 100 Musiker das Fassungsvermögen der Bühne sprengten. Im berühmten „Buglers Holiday“ brillierten die sechs jungen Trompeter Toby Mar, Tomson Lui, Davin Mar, Simon Immler, Julius Brandmair und Luca Ostermeier mit ihrer Virtuosität. Der Marsch „Kaiserin Sissi“, dirigiert von Monika Mayer, begeisterte das Publikum mit einer hinreißenden Charakterisierung der temperamentvollen jungen Kaiserin.

In Aichach wird Jazz in New Orleans lebendig

Das abschließende „Sidewalk Learnin’“ erinnerte an die Entstehung des Jazz in New Orleans und durchflutete die Aula des Gymnasiums mit jazzigen Phrasen und Improvisationen von Saxofon, Trompete sowie allen Instrumenten der Rhythmusgruppe.

Die große Besetzung überwältigte geradezu mit ihrer Intensität, legte dabei aber eine beeindruckende Leichtigkeit und einen dynamischen Ausdruck an den Tag. Das Publikum war begeistert und belohnte die Leistungen der Musiker mit Standing Ovations. Ein langer musikalischer Abend, der aber zu keiner Zeit langweilig gewesen war.