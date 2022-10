"Deutschland singt" – und Aichach auch

Zum „Tag der Deutschen Einheit“ singen Chöre in ganz Deutschland die gleichen Lieder. Am Tandlmarkt übernimmt das der Obergriesbacher Frauenchor Cantabella.

Der Eichenhain am Tandlmarkt in Aichach war am Montagabend die Bühne für die Obergriesbacher Chöre Cantabella und LaChoSie. Die Veranstaltung war Teil der bundesweiten Aktion „Deutschland singt und klingt“ zum "Tag der Deutschen Einheit". Hanne Senger, Mitorganisatorin des offenen Singens, sagte: „In Erfurt bei der zentralen Gedenkfeier zum „Tag der Deutschen Einheit“ werden die gleichen Lieder gesungen wie hier am Tandlmarkt.“ In ganz Deutschland beteiligten sich Hunderte von Chören.

Zehn Lieder unterschiedlicher Stilrichtungen

Punkt 19 Uhr erhoben die Sägerinnen des Frauenchors Cantabella unter der Leitung von Sandra Tucker-Halbfell in Aichach ihre Stimmen, von Michiyo Nagano-Lindermeier begleitet am Klavier. Auf dem Programm standen zehn Lieder unterschiedlicher Stilrichtungen. Mit „Lean on Me“ wurde der Liederreigen eröffnet. Zum Abschluss hörte man „Die Gedanken sind frei". Zwischen den Liedern las Hanne Senger besinnlich Texte über Demokratie und Freiheit. Etwa 80 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen und sangen mit.

An die 80 Gäste unterstützten den Chor. Foto: Erich Echter

Bürgermeister Klaus Habermann freute sich, dass Aichach wieder bei "Deutschland singt" dabei ist. Mit dieser Aktion werde ein Zeichen gesetzt für Frieden, Einheit und Hoffnung. „Und mehr als 200 Tage nach dem brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine verbinden wir diese Aktion ganz besonders mit der Bitte um Hoffnung auf eine sofortige Beendigung dieses Irrsinns", sagte er. Als Zeichen für den Frieden wurden Kerzen entzündet.