Aichach

vor 20 Min.

Diagnose Multiple Sklerose: In Aichach finden Betroffene Hilfe

Erste Anzeichen nicht ignorieren: Sehstörungen sind ein typisches Frühsymptom von Multipler Sklerose. In Aichach gibt es eine Selbsthilfegruppe.

Plus Heinrich Reim hat lange gebraucht, um die Diagnose MS zu verarbeiten. Dann schließt er sich der MS-Gruppe Aichach an - und ist heute froh darüber.

Von Stefanie Brand

Seit Jahren treffen sich in der Aichacher MS-Gruppe meist altbekannte Gesichter, was auch bedeutet: Seit Jahren gibt es keine neuen Mitglieder in der Aichacher Ortsgruppe der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Heinrich Reim, der die Gruppe leitet, weiß, dass das kein Corona-Effekt ist, sondern andere Gründe hat. Zum einen sind die Informationsmöglichkeiten rund um die Krankheit für Betroffene und auch für deren Angehörige heute ganz anders als noch vor 20 Jahren. Zudem fällt es vielen Betroffenen schwer, sich zu „outen“. Heinrich Reim kann hier aus eigener Erfahrung sprechen.

