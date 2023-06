Diakonie berät jetzt auch Geflüchtete in Aichach

Mohammad Sulaiman von der Diakonie ist im ehemaligen AWO-Heim für Geflüchtete da. Dort leben viele Menschen aus der Ukraine. Wo sie Hilfe brauchen.

Im Wittelsbacher Land und in der Stadt Friedberg ist die Diakonie Augsburg schon länger mit Beratungsangeboten für Geflüchtete vertreten. Mit Mohammad Sulaiman berät erstmals auch ein Diakoniemitarbeiter in Aichach.

Der Flüchtlings- und Integrationsberater ist seit gut einem halben Jahr in der dezentralen Unterkunft im ehemaligen Heim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Oskar-von-Miller-Straße tätig, die im Juni 2022 wegen des hohen Zustroms aus der Ukraine eröffnet worden war. Neben Ukrainern und Ukrainerinnen leben dort auch einige Asylbewerber und Geduldete aus anderen Herkunftsländern.

Ein blinder Anwalt aus der Türkei wird gerade geduldet

Einer von ihnen ist Seref Demirtas. Er wurde laut Mitteilung der Diakonie 1975 in Deutschland geboren, zog im Alter von neun Jahren mit seinen Eltern in die Türkei, die er Anfang 2021 aus politischen Gründen verlassen hat, um einen Asylantrag in Deutschland zu stellen. Seit Dezember 2022 lebt er mit seiner Frau in der Oskar-von-Miller-Straße. Seine Frau macht aktuell eine Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin. Deshalb haben beide den Status der Duldung.

Mohammad Sulaiman (links) von der Diakonie Augsburg berät Geflüchtete in Aichach, hier mit Karina Samoilenko, Maryna Sorokina und Seref Demirtas in seinem Büro in der Unterkunft in der Oskar-von-Miller-Straße. Foto: Elena Barth Foto: Elena Barth

In der Türkei war Demirtas als Anwalt tätig. Seine Ausbildung wird in Deutschland nicht anerkannt. Demirtas ist von Geburt an blind und wird ab Herbst eine zwölfmonatige Ausbildung an einer Blindenschule in Würzburg beginnen. Dort wird er im Internat leben und an den Wochenenden nach Aichach pendeln.

In Kissing unterhält die Diakonie drei Angebote

Um den Platz an der Schule hat er sich selbst gekümmert, bei vielen anderen Fragen wie etwa der Beantragung von Sozialleistungen hat ihn Mohammad Sulaiman unterstützt. „Er ist sehr hilfsbereit, alles hat hundertprozentig gestimmt“, berichtet Demirtas, der bedauert, dass Sulaiman nur an zwei Tagen pro Woche in der Unterkunft berät.

Neben Aichach ist der Flüchtlings- und Integrationsberater im Beratungsbüro in Kissing tätig. Dort unterhält die Diakonie unter einem Dach gleich drei Angebote: die Flüchtlings- und Integrationsberatung, die Migrationsberatung für Erwachsene und den Jugendmigrationsdienst. Letzterer hat zudem ein Büro im Bahnhofsgebäude in Friedberg. Und auch in der Ankerdependance in Mering bietet die Diakonie Flüchtlings- und Integrationsberatung an.

In Deutschland hilft Seref Demirtas türkischen Landsleuten

In Aichach besucht Seref Demirtas immer dienstags das Begegnungscafé der Caritas, um dort Deutsch sprechen zu können. Seine guten Sprachkenntnisse nutzt der Jurist auch, um sich ehrenamtlich zu engagieren und anderen Menschen aus der Türkei mit Übersetzungen zu helfen, etwa beim Jobcenter, im Krankenhaus, in Arztpraxen oder Schulen. Aktuell begleitet er 14 Personen.

Geflüchtete aus der Ukraine haben durch die rechtlichen Gegebenheiten bereits einige Erleichterungen in Anspruch nehmen können. „Sie erledigen daher viele Angelegenheiten selbstständig“, sagt Mohammad Sulaiman. Beratungsbedarf gebe es aber zum Beispiel bei Themen wie Schwangerschaft, der Feststellung eines Schwerbehinderungsgrades oder der Übersetzung amtlicher Dokumente. Auch die sprachliche und berufliche Integration spiele eine große Rolle. Sulaiman unterstützt etwa bei der Suche nach einer Kinderbetreuung, damit die Mutter einen Sprachkurs besuchen kann.

Zwei Ukrainerinnen schätzen die Unterstützung des Beraters

Zwei seiner Klientinnen sind Karina Samoilenko und Maryna Sorokina. Beide Frauen kennen sich bereits aus der Ukraine und haben ihre Heimat Anfang April verlassen. Auch wenn Mohammad Sulaiman ihre Sprache nicht spricht, sei er „sehr geduldig“ und sie könne „mit jeder Frage zu ihm kommen“, berichtet Karina Samoilenko. Auch beim Kontakt zur Schule, die ihre 14-jährige Tochter hier besucht, habe der Diakoniemitarbeiter sie unterstützt. Maryna Sorokina ist mit ihrem achtjährigen Sohn nach Deutschland geflohen. Beide Frauen haben sich bereits zum Sprachkurs angemeldet; nicht immer ist jedoch zeitnah ein Platz frei.

Unterstützung bekommen die Geflüchteten aus der Ukraine auch von Elena Barth, die ehrenamtlich übersetzt. Sie stammt selbst aus Kiew und lebt seit 2015 in Aichach. Sie begleitet ihre früheren Landsleute – sie selbst hat inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft – seitdem die Unterkunft in Aichach eröffnet wurde. Die Geflüchteten aus der Ukraine unterstützen sich auch gegenseitig, berichtet Barth: Neuankömmlinge erhielten von ihren Mitbewohnerinnen Anleitungen, etwa zur Nutzung von WLAN oder zum Umgang mit Behörden.

Weitere Informationen gibt es unter www.diakonie-augsburg.de.