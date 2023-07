Aichach

Die Aichacher Realschüler haben sich freigeschwommen

In ihrer Rede nahmen sie die Besucher der Abschlussfeier an der Realschule mit an den Strand: (von links) Marlene Naber, Jonas Finkenzeller und Alina Reifert.

Plus Bei der Abschlussfeier der Wittelsbacher Realschule in Aichach geht es an den Strand. 27 Absolventen schaffen die Mittlere Reife mit einer Eins vor dem Komma.

Verpönt sind am Strand normalerweise die "Liegenbesetzer". In der Wittelsbacher Realschule in Aichach ist das anders. Als "Liegenbesetzer" bezeichnen am Freitag bei der Abschlussfeier die drei Schülersprecherinnen und -sprecher bei ihrer Abschlussrede mit einem Augenzwinkern diejenigen, die die Nase vorne haben und mit einer Eins vor dem Komma abgeschlossen haben. Das waren fast 30 der insgesamt 118 Absolventinnen und Absolventen. Das beste Ergebnis haben mit einem Notendurchschnitt von 1,08 Eva Theresa Lechner und Hanna Neumair.

An den Strand nehmen die drei Abschlussrednerinnen und -redner Jonas Finkenzeller, Marlene Naber und Alina Rifert die Besucherinnen und Besucher der Abschlussfeier mit. Sie erzählen von "Bademeistern", wie den Mitgliedern der Schulleitung, "die immer den Überblick behalten". Oder den Klassenleiterinnen und -leitern, die als "Badeaufsicht" sich um die "kleinen Wehwehchen" der Schülerinnen und Schüler kümmern. Marlene Naber fasst den Einsatz des Personals im Strandbad so zusammen: "Wir kamen mit unseren Schwimmflügeln an und sie halfen uns, damit wir uns in den wilden Wassern gut vorwärts bewegen."

