Die Aichacher Sportschützen fahren ins Burgenland

Der mehrtägige Ausflug des Sportschützengaus Aichach ging heuer an die österreichisch-ungarische Grenze ins Burgenland. Die Gruppe machte einen Ausflug zum Neusiedler See, wo sie in einem Pferdewagen durch den Nationalpark Seewinkel fuhren. In Eisenstadt besuchten sie die Heyden–Kirche auf dem Kalvarienberg und das Schloss Esterhazy. Bei einer Fahrt ins Mittelburgenland bekamen sie bei einer Fahrt durch die Weinberge den Weinanbau in der Region erklärt. Kurzfristig entschlossen sich die Ausflügler, nach Ungarn in die Stadt Sopron zu fahren. Dort war die österreichisch-ungarische Geschichte überall gegenwärtig. Auch im kommenden Jahr soll wieder ein Gauausflug stattfinden. Das Ziel ist noch nicht bekannt. Zu dieser Fahrt können sich dann wieder alle Interessenten, ob Schützen oder nicht, anmelden.

Franz Achter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgenland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis