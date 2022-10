Die Arbeiten an der Flutgrabenbrücke in Aichach laufen

Die Sperrung der Flutgrabenbrücke an der Augsburger Straße in Aichach hat für Ärger gesorgt. Der Bürgermeister räumt ein: Die Kommunikation war "suboptimal".

Gesperrt: An der Flutgrabenbrücke in Aichach wird derzeit fleißig gebaut. Auf beiden Seiten der Augsburger Straße werden die Brückenkappen mit den daraufliegenden Gehwegen erneuert und verbreitert. Damit werden zwei Engstellen für alle, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, beseitigt. Radelnde müssen dann nicht mehr für das Stück über die Brücke absteigen.

Die Sperrung der Augsburger Straße für die Arbeiten hatte für einigen Unmut gesorgt, weil viele von ihr überrascht wurden. Nachdem es zu Beginn der Arbeiten Staus in Ecknach gegeben hatte, wurde die Umleitung geändert. In der Bürgerversammlung am Mittwochabend und im Stadtrat räumte Bürgermeister Klaus Habermann ein, dass die Kommunikation in diesem Fall "suboptimal" gelaufen sei. Die Stadt versuche, die Baustelle so schnell wie möglich durchzuziehen. Sie soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Bauamt: Behelfsbrücke an der Augsburger Straße war nicht möglich

Laut Bauamtsleiterin Carola Küspert war geprüft worden, für die Bauzeit eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer zu bauen. Weil dort ein Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) ist, sei das aber nicht möglich gewesen. Weil auch die Fahrbahn erneuert werden muss, war eine Vollsperrung laut Bauamt unumgänglich.