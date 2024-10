Die Ausstellung von Anja Dantmann zeigt Facetten des Sommers

In ihrer Ausstellung „a breeze of summer“, also Sommerbrise, thematisiert Anja Dantmann die verschiedenen Facetten des Sommers. Ihre Werke, mit denen man sich das ganze Jahr über den Sommer ins Haus holen kann, stellt die gebürtige Aichacherin in der Galerie Weiss in der Werlberger Straße 16 in Aichach aus. Vernissage ist am Sonntag, 20. Oktober, von 14 bis 18 Uhr.

Die zeitgenössische Künstlerin, Architektin und Mutter Anja Dantmann wurde 1985 in Aichach geboren. Schon in ihrer Kindheit war der Bezug zur Kunst und Architektur bedeutungsvoll und so verfolgte sie diesen Weg entschieden. Nach dem Besuch einer Realschule im Kunstzweig ging sie auf die Fachoberschule für Kunst und Gestaltung in Straubing. Danach entschied sie sich für das Studium der Architektur an der Ostbayerischeb Technische Hochschule (OTH) Regensburg, welches viele Design-Bereiche vereint.

Ab 2010 arbeitete sie als Architektin in Innsbruck und Basel und ist seit 2014 Mitglied der bayerischen Architektenkammer, unter anderem in Augsburg und München. Veröffentlichungen ihrer Projekte wurden beispielsweise in Fachzeitschriften, wie dem BW Architekturjournal publiziert. 2020 absolvierte Dantmann außerdem den Master of Science an der Hochschule Wismar über die nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung ihrer Heimatstadt Aichach.

Ausstellung ist noch einige Tage zu sehen

Seit der Geburt ihres Sohnes 2021 kam sie auch der Liebe zur Kunst wieder näher. Ihr Stil ist geprägt von Positivität und Lebensfreude, was die Künstlerin mit viel Farbe zum Ausdruck bringt. Ihre ausdrucksvollen Kunstwerke sind sowohl abstrakt als auch figurativ. Bei ihrer Kunst geht es Anja Dantmann um emotionale Resonanz. Sie möchte mit ihren Werken beim Betrachter, Wohlbefinden hervorrufen.

Die Ausstellung ist noch am Sonntag, 27. Oktober, von 15 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 31. Oktober, von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Finissage ist am Sonntag, 3. November, von 14 bis 18 Uhr. (AZ)