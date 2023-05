Aichach

Die Bürger haben viele konkrete Ideen für die Aichacher Innenstadt

Mit viel Elan machten sich die Teilnehmer der Bürgerwerkstatt in Aichach daran, Ideen für die Bereiche am alten Feuerwehrhaus, das Gelände um SanDepot und Neusa sowie den Oberen Stadtplatz zu finden.

Plus Bei der Bürgerwerkstatt in Aichach gibt es von den rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zahlreiche Anregungen für SanDepot, Feuerwehrhaus und Oberen Stadtplatz.

Von Gerlinde Drexler

Leer stehende Geschäfte am Stadtplatz in Wohnungen umwandeln, sozialer Wohnungsbau für das Neusa-Gelände und Busbahnhof mit Tiefgarage auf dem Gelände des alten Feuerwehrhauses. Das waren einige der Ideen der rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerwerkstatt in Aichach. Sie fand im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) im Pfarrzentrum statt. Nach dem Bürgerforum der Stadt Aichach im November 2022 war das der zweite Schritt, bei dem die Bürger mit einbezogen werden. Im Herbst folgt ein dritter.

Wo soll Aichach in zehn bis 15 Jahren stehen? Mit dieser Frage befasst sich das Isek. Die Entwicklung der Stadt dürfe nicht dem Zufall überlassen werden, sagte Bürgermeister Klaus Habermann und ergänzte: „Unser Ziel ist es, das Stadtprofil zu schärfen.“ Um neue Ziele, Herausforderungen und entscheidende Entwicklungsschritte zu formulieren, wird sich das Planungsbüro UmbauStadt aus Weimar die ganze Stadt und ihre Ortsteile ansehen. Insgesamt rund 92 Quadratkilometer. Ein besonderes Augenmerk werde man dabei auf die Altstadt richten, sagte Architekt Ulrich Wieler.

