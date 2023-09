Aichach

20:49 Uhr

Die Freude über die Rückkehr der Mittelalterlichen Markttage ist groß

Plus Fünf Jahre mussten die Aichacher auf das Fest warten. Am Freitagabend genießen viele die Rückkehr in die Mittelalterzeit. Einige kommen auch zum ersten Mal nach Aichach.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Als die letzten Mittelalterlichen Markttage in Aichach 2018 stattfanden, war die ältere Tochter gerade mal drei Jahre alt und die jüngere noch gar nicht geboren. "Erinnern kann sie sich daran nicht so richtig", sagt Papa Christian Schweiger aus Aichach mit Blick auf die Ältere. Für ihn und seine Frau ist es in diesem Jahr deshalb besonders schön, ihren Kindern das Fest zu zeigen, zu dem sie seit vielen Jahren gehen - natürlich im Gewand. Diese Freude ist am Freitagabend, dem Beginn des Historienfestes, an jeder Ecke zu spüren. Menschen begrüßen sich, tauschen sich über die letzten Markttage aus, bewundern das Gewand des anderen. Da kann man schon mal ein Auge zudrücken, wenn die Neuzeit auf dem Festgelände immer wieder durchblitzt.

Die Kleiderordnung wird in Aichach nicht besonders streng gehandhabt

Mit seiner Smartwatch, einer internetfähigen Uhr, steht Flo Sedlmaier am Oberen Tor. Er ist einer der Schützen, die als Wachen bei den Mittelalterlichen Markttagen fungieren. In zweifarbigem Gewand mit dem Wappen der Stadt Aichach und mit Helm und Waffe, aber ohne Schuhe steht er am Eingang und mustert die ankommenden Besucherinnen und Besucher. "Bislang sind alles anständige Leute", sagt der 39-Jährige. Ob er nicht Angst um seine Füße habe bei den vielen Menschen, die an ihm vorbeiziehen? "Bislang ist noch nichts passiert", sagt er. Und wenn, dann sei er ja bewaffnet. Auf den Stilbruch mit Gewand, Uhr, ohne Schuhe angesprochen lacht er nur. "Es ist einfach genauso wie beim letzten Mal", sagt Sedlmair.

