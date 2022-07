Aichach

vor 21 Min.

Die Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach wird 50 Jahre alt

So sah der Eingang der Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach im Jahr 2000 aus.

Plus Reformen und Veränderungen ziehen sich durch die Geschichte der Aichacher Mittelschule. Die Schüler machen mit ihren Erfolgen auf sich aufmerksam.

Von Gerlinde Drexler

Generationen von Schülern und Schülerinnen drückten in der Aichacher Mittelschule schon die Schulbank. Anton Hammer war Rektor, als die Hauptschule, wie sie damals noch hieß, vor 50 Jahren in das neue Gebäude in der Jahnstraße einzog. Am Freitag, 22. Juli, feiert die Schule ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festakt. Seit 1999 trägt sie den Namen der Geschwister Scholl.

