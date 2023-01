Aichach

vor 33 Min.

Die großen Busse halten noch bis Juli am Aichacher Stadtplatz

Die großen Busse des AVV halten vorerst weiter am Aichacher Stadtplatz. Der Probebetrieb mit den Haltestellen an der Martinstraße soll im Juli starten.

Plus Eigentlich sollte zum Januar der Probebetrieb mit Bushalt an der Martinstraße starten. Der AVV erklärt, warum es so schnell nicht geht. Fahrten könnten wegfallen.

Von Claudia Bammer

Wer öfter über den Aichacher Stadtplatz geht, dem wird es vielleicht aufgefallen sein: Nach wie vor fahren dort die großen Busse des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) die Haltestellen an. Sollten sie nicht eigentlich zum 1. Januar vom Stadtplatz verbannt werden? Die Stadt und der AVV erklären auf Anfrage unserer Redaktion, warum der vom Stadtrat beschlossene Probebetrieb noch nicht starten konnte. Angepeilt wird jetzt ein Start zum 1. Juli. Eines schickt der AVV schon voraus: Die Haltestellenverlegung hat große Auswirkungen auf Fahrten und Anschlüsse. Fahrten könnten ganz gestrichen werden.

