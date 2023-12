Die gute Seele vom Stadtplatz ist tot: Trauer um den "Ali"

Hermann "Mendy" Merz hat über ein Vierteljahrhundert den Aichacher Stadtplatz sauber gehalten. Und war immer für einen Spaß zu haben. Jetzt ist er gestorben.

Er war eine Institution in Aichachs guter Stube: Hermann "Mendy" Merz, den viele Menschen nur "Ali" nannten, hielt den Stadtplatz über ein Vierteljahrhundert sauber. Mit seiner freundlichen spitzbübischen Art kehrte er sich mit Besen und Handwagen in die Herzen vieler Menschen. Am 24. November ist Hermann Merz gestorben.

Seit 1990 war der Aichacher für die Stadtplatzreinigung zuständig. 2016 ging er in den Ruhestand - und viele vermissten den freundlichen Mann in Orange, der stets für einen Plausch und ein Späßchen zwischendurch zu haben war. Bürgermeister Klaus Habermann erinnert sich gerne: "Er war wirklich ein toller Mitarbeiter, unser 'Ali'."

Hermann Merz genießt seinen Ruhestand im Seniorenheim

Wer dachte, dass "Ali" auch seine Arbeit vermissen würde, hatte sich allerdings getäuscht. Zwar war er immer gerne auf dem Stadtplatz unterwegs und machte akribisch sauber, wie er versicherte, doch seinen Ruhestand genoss er in vollen Zügen. Das demonstrierte Hermann Merz deutlich bei einem Besuch unserer Redaktion im Caritas-Seniorenheim St. Theresia in Mering im Mai 2019, wo er seinen Lebensabend verbrachte. "Do geht's ma guad", sagte er und lachte sein ihm so eigenes Lachen.

Die Urnenbeisetzung von Hermann Merz findet am Mittwoch, 13. Dezember, um 11.30 Uhr auf dem Alten Friedhof in Aichach statt. (jca)