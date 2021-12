Aichach

Die guten und schlechten Momente der Pandemie getöpfert

Farbig und unterhaltsam ist die Weihnachtsausstellung in der Werkstatt-Galerie von Ulrike Schiele in Aichach. Die drei Künstler Roland Fürstenhöfer Radierungen, Wolfgang Mussgnug Glasobjekte und Reinhard Osiander Holzskulpturen stellen ihre Arbeiten bis Ende Januar aus.

Plus Fünf Künstler zeigen in der Weihnachtsausstellung der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach ihre Arbeiten. Wie sie sich inspirieren lassen.

Von Gerlinde Drexler

Nächtliche Spaziergänge durch Berlin, die Bilanz eines Pandemie-Jahres oder das Entstehen und Vergehen von grüner Kraft: Die fünf Künstlerinnen und Künstler, die dieses Jahr in der gemeinsamen Weihnachtsausstellung in der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach ihre Arbeiten zeigen, haben sich auf unterschiedlichste Weise inspirieren lassen. Bis Ende Januar sind die Holzschnitte und Collagen, Keramiken, Zeichnungen und Malerei zu sehen.

