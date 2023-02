Die Kommandanten-Frage der Aichacher Feuerwehr ist noch immer ungelöst

Plus Die Aichacher Feuerwehr wird seit über einem Jahr von einem Notkommandanten geführt. Damit hat dieser nicht gerechnet. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht.

Werner Mayer hat nicht damit gerechnet, dass er so lange Notkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Aichach sein würde. Seit November 2021 ist er eingesetzt und Mayer dachte, mit der angesetzten Wahl im Mai 2022 wäre die Notlösung Geschichte. Doch die Wahl eines neuen Feuerwehrkommandanten scheiterte krachend. Seit über einem Jahr steht bei der größten Feuerwehr im Landkreisnorden die Kommandantenfrage im Raum. Und noch immer gibt es keine Lösung.