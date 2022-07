Die Mittelalterlichen Markttage 2023 können kommen

2023 will Aichach wieder Mittelalterliche Markttage feiern. Der Finanzausschuss stellt das Geld bereit, damit Gruppen und andere Akteure verpflichtet werden können.

Das Historische Marktfest in Pöttmes ist gerade vorbei. Der große Publikumszuspruch bestärkte nun den Aichacher Finanzausschuss in der Entscheidung, 2023 wieder die Mittelalterlichen Markttage in Aichach zu feiern. Er stellte nun die Mittel dafür zur Verfügung, damit das Organisationsteam Gruppen verpflichten kann.

Bürgermeister Klaus Habermann sprach in der Ausschusssitzung am Montagabend von einem großen Bedürfnis, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Gerhard Wintermayr vom Hauptamt sagte: "Wir gehen von einem hohen Besuch aus." Die Planung nehme Fahrt auf. Nun sei es an der Zeit, Gruppen zu verpflichten. Bei den Einnahmen plant die Stadt wieder mit 95.000 Euro, bei den Ausgaben mit 125.000 Euro, so wie bei dem jüngsten Fest 2018. Damals, erinnerte Habermann, sei man sogar "plus minus null" rausgekommen.

Keine Mittelalterlichen Markttage "light" in Aichach

Dritte Bürgermeisterin Brigitte Neumaier (SPD) wollte wissen, ob es Mittelalterliche Markttage "light" werden sollen mit abgespecktem Programm. Das verneinte Habermann: "Wir planen so wie immer." Der Ausschuss hatte keine Einwände und beschloss einstimmig, die Mittel im Haushalt 2023 bereitzustellen. Für Lothar Bahn von der Freien Wählergemeinschaft (FWG) waren die Markttage einer der größten Werbefaktoren für die Stadt. Hermann Langer (CSU) regte an, über eine moderate Erhöhung des Eintritts nachzudenken.

