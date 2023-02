Die Mittelalterlichen Markttage 2023 in Aichach kündigen sich an

In Aichach beginnen die Vorbereitungen für die Mittelalterlichen Markttage. Vom 8. bis 10. September geht es zurück in die Vergangenheit. Es gibt schon Zusagen.

Es ist eine Zeitreise, auf die die Mittelalterlichen Markttage zu Aichach ihre Besucherinnen und Besucher Anfang September wieder mitnehmen wollen: Ein Schmied hämmert auf dem Amboss, Ritter lassen ihr Schwerter klirren und Gaukler treiben ihren Schabernack. Zelte reihen sich in der Altstadt aneinander, Pulled Pork wird wieder zum Saufetzen und der Kaffee zum dunklen Bohnengebräu. Trinkhörner, Getöpfertes, Holzschnitzereien und andere mittelalterlich anmutende Waren werden von Händlern in stilechten Gewändern feilgeboten.

Damit Aichach wieder drei Tage ins Mittelalter eintauchen kann, ist viel Vorbereitung erforderlich. Das Organisationsteam um Marktmeisterin Martina Baur hat inzwischen begonnen, Künstler und Künstlerinnen zu engagieren sowie Händler, Handwerker und Ritterlager zu finden. Vom 8. bis 10. September soll es in der Innenstadt wieder reges Markttreiben und ein buntes Bühnenprogramm geben.

Der Baderstand ist bei den Mittelalterlichen Markttagen 2023 wieder dabei

Gut 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, knapp zehn Lager, Künstler auf mehreren Bühnen, Kinderprogramm, drei Umzüge und ein Sternmarsch wollen organisiert werden. Einige feste Zusagen gibt es schon, berichtet Baur. So wird der Baderstand wieder dabei sein, die Freunde des Mittelalters aus Aichach werden ein großes Lager aufschlagen und auf dem Festgelände wird ein kleines Kinder-Ritterturnier zum Mitmachen stattfinden.

Bürgermeister Klaus Habermann freut sich schon sehr darauf, mit vielen gut gelaunten Besuchern und Besucherinnen einzutauchen in eine andere Welt: "Nach fünfjähriger Pause können wir heuer wieder Aichachs Vergangenheit als 'Wiege der Wittelsbacher' feiern", sagt er. Besonders glücklich ist er, dass viele Vereine aus Aichach und Umgebung wieder dabei sind. "Diese Motivation ist toll", sagt der Bürgermeister, "denn viele Vereine haben durch Corona mit Mitgliederschwund zu kämpfen, viele Mitglieder wollen sich auch nicht mehr in früherem Maße engagieren." Dass es für die Markttage anders sei, zeige den Stellenwert des Festes.

Viele Feste werden nach Corona jetzt in Aichach nachgeholt

Marktmeisterin Martina Baur freut sich, dass sich auch sehr viele der früheren Marktteilnehmer und -teilnehmerinnen trotz langer Corona-Pause gemeldet haben und in Aichach wieder mitmachen wollen. "Sie alle schätzen die authentische mittelalterliche Atmosphäre und die besondere Stimmung bei uns", so ihre Einschätzung. Das hätten viele Künstler und Teilnehmer in ihren ersten Gesprächen mit ihr betont.

Eine Herausforderung wird dagegen sein, aufgrund der fünfjährigen Pause auch überregional wahrgenommen zu werden, glaubt Baur. Viele Feste sind während der Corona-Pandemie ausgefallen und werden jetzt nachgeholt. Auch in diesem Jahr finden in der näheren und weiteren Umgebung mehrere historische Feste statt, zum Beispiel die "Friedberger Zeit" im Juli. Im Vergleich zu anderen Festen bleibe der Eintrittspreis in Aichach aber vergleichsweise günstig, sagt Baur: "Bei uns steht das gemeinsame Feiern und das entspannte Zusammensein im Vordergrund." Daher werde es auch nur einen Preis geben; der Button ist wieder für alle drei Tage gültig.

Die Gruppe Trollfaust spielt wieder in Aichach auf. Foto: Erich Echter (Archivbild)



Spielleyd, Gaukeley, Tanz & Theater: Auf mehreren Bühnen erwarten die Besucher Gaukeley und Zauberei, Theater, Musik und Tanz, Marionettentheater, Feuershows und Akrobatik. Musikalischer Höhepunkt sind Trollfaust mit ihren gehörnten Dudelsäcken und archaischem Auftreten.

Auf mehreren Bühnen erwarten die Besucher Gaukeley und Zauberei, Theater, Musik und Tanz, Marionettentheater, Feuershows und Akrobatik. Musikalischer Höhepunkt sind Trollfaust mit ihren gehörnten Dudelsäcken und archaischem Auftreten. Festumzug: Ein Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntag ab 14 Uhr mit rund 1000 Gewandeten. Auf zwei Bühnen am Unteren und Oberen Stadtplatz werden die rund 70 Gruppen vorgestellt.

Für Kinder gibt es ein eigenes Spectaculum

Handwerkerviertel: Im Handwerkerviertel gehen Handwerker ihrer Arbeit nach und lassen sich dabei über die Schulter schauen, etwa ein Korbflechter, ein Papiermacher, ein Drechsler, ein (Wolle-)Färber und ein Schmied.

Im Handwerkerviertel gehen Handwerker ihrer Arbeit nach und lassen sich dabei über die Schulter schauen, etwa ein Korbflechter, ein Papiermacher, ein Drechsler, ein (Wolle-)Färber und ein Schmied. Spiel und Spaß im Kinderspectaculum : Beim Kinderspectaculum im Spitalgarten bieten die Kindergärten und Grundschulen Spiele an oder zeigen, wie sich ein Ritter kleidet. Über das Marktgelände verteilt gibt es Marionettentheater mit dem Kiepenkaspar, Bogenschießen, ein Handkurbel-Karussell und vieles mehr. Das Kinderspectaculum öffnet am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Mittelalterliche Spiele soll es wieder beim Kinderspectaculum im Spitalgarten geben. Foto: Erich Echter (Archivbild)