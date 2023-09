Die Mittelalterlichen Markttage in Aichach sind eröffnet

Pfalzgraf Klaus eröffnet mit seinem Gefolge die Mittelalterlichen Markttage in Aichach. Er vereidigt die Wachen und verkündet die Strafe für unflätiges Benehmen.

Trommeln und Fanfaren schallen durch die Stadt. Mittelalterlich gewandete Personen flanieren zwischen den Häusern. Handgeklapper und Jubelrufe sind zu hören, als sich am Freitagabend Pfalzgraf Klaus mit seinem Gefolge vom alten Rathaus auf dem Weg zum Schlossplatz macht. Ein Wochenende lang taucht die Stadt Aichach ins Mittelalter ab. Wer sich unflätig benimmt, läuft Gefahr, am Pranger zu landen. Der Nachtwächter beschließt die Nächte.

Edel gewandet sind der Pfalzgraf (Bürgermeister Klaus Habermann), seine Frau Heidi und Tochter Pamela. Eine Zuschauerin ist begeistert: „Schön sehen sie aus“, sagt sie und nickt beifällig. Ganz und gar „unmittelalterlich“ haben einige Zuschauer ihr Handy gezückt und filmen und fotografieren die illustre Schar, die sich Richtung Schlossplatz zur Eröffnungsfeier bewegt. Angeführt von der Trommler- und Fanfarengruppe, die damit nicht nur den Pfalzgrafen ankündigt, sondern ihm auch gleich den Weg freimacht.

Mit einer Kerze, die Mesner Martin Ruhland gestaltet hat und Roswitha Kappler entzündet, gedenkt die Stadt all derer, die bei diesen Mittelalterlichen Markttagen nicht mehr dabei sein können. Foto: Gerlinde Drexler

Mittelalterliche Markttage: Gedenken an alle, die nicht dabei sein können

Die Bühne am Schlossplatz ist bereits für den Auftritt von Trollfaust dekoriert. Die schauerlich anmutende Deko passt zu dem mittelalterlichen Flair. Sie ist aber auch ein Kontrast zu der edel gekleideten Gruppe um den Pfalzgrafen. Zusammen mit seiner Marktmeisterin Angela Kerle eröffnet er die Markttage. „Tauchet ein in diese Welt!“, ruft er dem Volk zu, das sich rund um die Bühne versammelt hat. „Trotz oder gerade weil die Einfachheit“ so viel leichter für Herz und Hirn sei. Fast drei Tage lang könne die Stadt eine Zeit „ohne Volt und Ampere“ genießen. „Lasst uns hochleben diese einfache Zeit, wo die wahre Freude das Zusammensein ohne technisches Gerät ist!“, ruft Pfalzgraf Klaus.

Fünf Jahre lang pausierten die Mittelalterlichen Markttage. Nicht alle, die heute gerne hier wären, könnten dabei sein, so Habermann. Er wünscht sich: „Denken wir an sie und lassen sie im Herzen dabei sein.“ Eine Kerze, die Roswitha Kappler, Organisatorin des Kinderspectaculums im Spitalgarten, entzündet, soll symbolisch für diese Menschen leuchten. Mesner Martin Ruhland hat die Kerze gestaltet.

Die Stadtwache gibt Geleit und Schutz und achtet außerdem darauf, dass sich niemand unflätig und schamlos benimmt. Foto: Gerlinde Drexler

Pfalzgraf Klaus vereidigt Wachen und Nachtwächter

Bevor die Mittelalterlichen Markttage beginnen können, müssen aber die Wachen vereidigt werden. Stellvertretend für die jeweilige Mannschaft nehmen die Hauptmänner die Urkunde entgegen. Am Spital etwa hält die Pfadfinderschaft St. Georg Wache. Neu dabei sind diesmal die Freiwillige Feuerwehr Ecknach, der VfL Ecknach und der Burschenverein: Sie haben am Tandlmarkt ihre Wachstation. Die Stadtwache gibt „Geleit und Schutz für die nächsten drei Tage“, wird aber auch darauf achten, dass niemand sich „unflätig und schamlos“ benimmt. Was demjenigen droht, tut der Pfalzgraf kund: „Der kommt an den Pranger.“

Auch der Nachtwächter, Franz Gutmann, wird offiziell bestellt. Er beschließt jede Nacht das Fest. Der Pfalzgraf weist ihm seine Aufgabe zu: „Lasse die Gäste sitzen bis zur Mitternachtsstund‘, doch dann treibe sie heim. Die Nacht ist kurz und deren Haus allein.“

Die Trommler- und Fanfarengruppe, angeführt von Eduard Augsburger, kündigt den Pfalzgrafen Klaus und sein Gefolge an. Foto: Gerlinde Drexler

Dank an Helferinnen und Helfer der Mittelalterlichen Markttage in Aichach

Pfalzgraf Klaus dankt seiner Marktmeisterin und den vielen Helferinnen und Helfern - darunter vor allem die Mitarbeiter des Bauhofs, die „unzählige Stund‘ aufgewandt haben für das Fest und um die Stadt zu schmücken“. Trotz der gebeutelten Finanzen habe der Rat der Stadt viele Silberlinge für das Mittelalterfest zur Verfügung gestellt, sagt der Pfalzgraf. Als aus dem Publikum keine Reaktion kommt, mahnt er: „Das ist schon Handgeklapper wert.“ Woraufhin prompt Jubel ertönt. Bei dem Fest werde es „gar viel zu bestaunen geben für die Augen und den Gaumen“, kündigt Pfalzgraf Klaus an. Während sein Gefolge und er sich unter Trommel- und Fanfarenmusik wieder zurückziehen, geht das eigentliche Fest erst richtig los.