Die Paartalia startet mit Gästen in die fünfte Jahreszeit

Mit dem "Start in die fünfte Jahreszeit" führt die Aichacher Faschingsgesellschaft eine neue Veranstaltung mit viel Show ein. Zwei Frauen erfahren besondere Ehre.

Einen stimmungsvollen Auftakt in die fünfte Jahreszeit feierte die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia am Samstag in der TSV-Halle. Abwechslungsreiche Hebefiguren, fetzige Musik, spektakuläre Hebefiguren und mitreißende Showprogramme – für die Zuschauerinnen und Zuschauer war viel geboten.

Süße Monster und freche Werwölfe, ein dunkler Graf, leuchtende Fabelwesen, wilde Rocker und schillernde Kasinozocker zeigten ihr Können auf der Bühne. Mit dabei waren die REB Reichertshofen (Mott "Vegas Baby!"), Zell ohne See Griesbeckerzell ("Die wunderbare Welt der Fabelwesen"), Dance Explosion Mertingen ("Wetterspiel") und Euphoria Weidorf ("Rock meets Schlager"). Auch der Patenverein KG Schlotte aus der Aichacher Partnerstadt Schifferstadt ("Empfang & Walzer") kam zu Besuch nach Aichach.

Paartalia Aichach verleiht zwei Ehrentitel

Höhepunkt des Abends war die Verleihung zweier Ehrentitel: Andrea Breitsameter wurde zur Ehrentrainerin ernannt. Marianne Breitsameter erhielt die Auszeichnung Ehrenmitglied. Nach dem Bühnenprogramm wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Die nächsten Veranstaltungen im Paartalia-Kalender sind die drei Showabende jeweils freitags am 12. und 26. Januar sowie am 9. Februar ab 19.30 Uhr in der TSV-Halle. Es gibt noch wenige Restkarten im Online-Shop www.paartalia.de/shop oder an der Abendkasse.

Am Sonntag, 14. Januar, findet von 14 bis 18 Uhr das Nachwuchsgardetreffen der Paartalia in der TSV-Halle statt. Dort dürfen jede Menge Nachwuchstänzerinnen und -tänzer ihr Können zeigen. Karten gibt es an der Tageskasse. (AZ)