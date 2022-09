Die Stadt Aichach bereitet sich auf den Schwabentag vor

Zum Schwabentag in Aichach wird eine neue Ausstellung im "Feuerhaus" zur Verbindung mit den Wittelsbachern präsentiert. Es könnte die letzte Ausstellung dort sein.

Die Stadt Aichach ist am Samstag, 24. September, mit dem Bezirk Schwaben Gastgeber des Schwabentags. Dieser findet seit 2008 jährlich an wechselnden Orten statt und soll den Bürgerinnen und Bürgern Vielfalt und Werte ihrer schwäbischen Heimat vermitteln. In Aichach sind dann mittelalterliches Lagerleben, regionale Spezialitäten, Führungen für Jung & Alt, Bühnenprogramm und Mitmachaktionen für Kinder geboten.

Aichach als Wiege der Wittelsbacher

Der Schwabentag steht unter dem Motto "Aichach - Wiege der Wittelsbacher". Eine Ausstellung im "Feuerhaus" an der Martinstraße wird über die jahrhundertelange Beziehung der Wittelsbacher mit der Stadt informieren. Bekannte Wittelsbacher, die einst in Aichach weilten, sind bereits an der Fassade zu sehen. Die Ausstellung läuft vom 17. September bis zum 27. November und soll nach einer Winterpause nochmals ab März 2023 zu sehen sein.

Wird das Feuerwehr-Grundstück verkauft?

Es könnte die letzte Ausstellung im "Feuerhaus" sein. Das Gelände, eines der Perspektivgrundstücke der Stadt, könnte verkauft werden, wie schon bei den Haushaltsberatungen im März bei der mittelfristigen Finanzplanung anklang. Bürgermeister Klaus Habermann sagt auf Anfrage, der Stadtrat werde im Herbst - eventuell in seiner Oktobersitzung - entscheiden, ob das Grundstück ausgeschrieben wird. Habermann könnte sich für einen Verkauf die Vorgabe vorstellen, dass ein Neubau dort im Erdgeschoss attraktiven Einzelhandel als Frequenzbringer für die Innenstadt umfassen muss. "Das wäre eine Nutzung, die der Stadt nützt", so der Bürgermeister.