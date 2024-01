Die Stadt Aichach ist aktuell schuldenfrei

Plus Deutlich höhere Steuereinnahmen und geringere Ausgaben, weil nur ein Teil des Bauprogramms abgewickelt wurde, sorgen für eine kleine schwarze Null zum Jahresende 2023.

Die Stadt Aichach hat im Jahr 2023 finanziell deutlich besser abgeschnitten, als bei der Verabschiedung des Haushalts im Frühjahr angenommen wurde. Im Stadtrat wurde jetzt das Ergebnis vorgestellt und wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Die Steuereinnahmen sind deutlich höher als erwartet: Statt 30 Millionen sind 33 Millionen beim Kämmerer eingetroffen. Weil bei der Ausgabenseite wieder nur ein Teil der geplanten Investitionen im Baubereich (57 Prozent des Programms) getätigt wurden, ist die geplante Plünderung der kompletten Rücklagen faktisch gar nicht notwendig geworden. Statt der geplanten 22,3 Millionen wurden im Vermögenshaushalt nur 13,3 Millionen Euro, also neun Millionen Euro weniger, ausgegeben.