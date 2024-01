Aichach

Die Stadt Aichach klagt gegen zwei Baugenehmigungen

Wie darf dieses Grundstück an der Dekan-Atterer-Straße in Oberbernbach bebaut werden? Darüber sind sich die Stadt Aichach und das Landratsamt nicht einig.

Plus Dichte Bebauung in Oberbernbach, Erschließung an der Ecknach: In zwei Fällen ersetzt das Landratsamt die Zustimmung der Stadt. Die ist damit nicht einverstanden.

Von Claudia Bammer

Der Ärger im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats war groß: Zwei Bauvorhaben, die ihn schon mehrmals beschäftigt haben und mit denen er in der geplanten Form nicht einverstanden ist, sind vom Landratsamt Aichach-Friedberg genehmigt worden. Das verweigerte gemeindliche Einvernehmen wurde in beiden Fällen ersetzt. In beiden Fällen will die Stadt das nicht hinnehmen und gegen die Baugenehmigungen klagen.

Anfang Dezember hat das Landratsamt ein Mehrfamilienhaus an der Dekan-Atterer-Straße in Oberbernbach genehmigt. Der Bauausschuss hatte im Oktober 2022 sein Einvernehmen verweigert wegen der zu hohen Grundfläche des Gebäudes. Nachdem diese auf 250 Quadratmeter reduziert wurde, stimmte er im November zu, allerdings unter der Maßgabe, dass nicht über ein bestimmtes Maß hinaus Freifläche versiegelt wird. Das wäre zwar derzeit der Fall, so das Bauamt, aber nicht, wenn das 1950 Quadratmeter große Grundstück so geteilt wird, wie es in den Plänen schon dargestellt ist.

