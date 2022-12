Aichach

vor 49 Min.

Die Stadt Aichach schafft rund 50 neue Stellen

Plus Der Großteil der neuen Stellen in Aichach wird für die Kinderbetreuung in den städtischen Kitas gebraucht. Kritik gibt es von der Freien Wählergemeinschaft.

Von Claudia Bammer

Etwa 50 Arbeitsstellen mehr umfasst der Stellenplan 2023 für die Stadt Aichach. Der Stadtrat hat ihn am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen. Der Großteil – gut 44 Stellen – entfällt dabei auf die Kinderbetreuung in den städtischen Kindertagesstätten (Kitas), wie Florian Rubel vom Hauptamt in der Sitzung erläuterte. Insgesamt gibt es 2023 knapp 390 Stellen bei der Stadt Aichach. Menschen sind es deutlich mehr, die für die Stadt arbeiten, da viele in Teilzeit arbeiten.

