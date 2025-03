Die Stadt Aichach schreibt wieder den Kulturförderpreis aus. Zum 13. Mal wird er in diesem Jahr für besondere Leistungen im Bereich Kunst und Kultur gemeinsam mit der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, künftig Sparkasse Altbayern, vergeben. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert. Ab sofort sind Bewerbungen und Vorschläge möglich.

Der Kulturförderpreis wird im dreijährigen Turnus an Akteure aus allen künstlerischen Bereichen vergeben, ob bildende oder darstellende Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Fotografie, Film oder Ähnliches. Infrage kommen Einzelpersonen oder Gruppen, die einen herausragenden Beitrag zum kulturellen Leben in Aichach leisten. Die Nominierten müssen entweder in Aichach geboren sein, bei Ablauf der Bewerbungsfrist ihren Wohnsitz seit mindestens ein Jahr oder ihre Arbeitsstätte seit mindestens fünf Jahren in der Stadt Aichach haben. Bei Vereinigungen ist die Ortsansässigkeit in Aichach oder einem der Stadtteile ausschlaggebend.

Vorschläge bis 18. Juni bei der Stadt Aichach einreichen

Vorschläge und Bewerbungen können bis spätestens 18. Juni bei der Stadt Aichach unter dem Stichwort „Kulturförderpreis 2025“ eingereicht werden: Einzelpersonen oder Kollektive können sich selbst um den Preis bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden Formale Bewerbungsunterlagen sind nicht nötig – eine kurze Beschreibung der Tätigkeit und des bisherigen Wirkens in und für Aichach genügt: per E-Mail an kulturbuero@aichach.de oder schriftlich an das Kulturbüro Aichach, Stadtplatz 48, 86551 Aichach. Ausschreibungsunterlagen sind abrufbar unter www.aichach.de/kulturförderpreis.

Das Auswahlverfahren erfolgt im Juli durch eine Fach-Jury, die der Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung benannt hat und über die der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung entscheiden wird. Sie besteht aus Bürgermeister Klaus Habermann, Kulturreferent Helmut Beck, dem Vorstandsvorsitzenden der künftigen Sparkasse Altbayern, Vertretern der Stadtratsfraktionen sowie Vertretern des Kunstvereins Aichach und des Vereins Aichach Creativ. Weitere Experten können noch nachträglich benannt werden. Über die Vergabe entscheidet im Juli der Stadtrat. Die Verleihung findet im September im Sisi-Schloss statt.

Die bisherigen Aichacher Kulturförderpreisträger

Die bisherigen Kulturförderpreisträger: Kammerchor St. Sebastian (1995), Kunstkreis Aichach (1996), Rudi Rehle und Berndt Herrmann (1997), IG Rock und Liederchor (2001), Klarinettist Georg Arzberger (2003), Volkstheater Aichach (2005), das Musikerduo Tom und Flo sowie Franz Achter (2007), Svetlana und Eduard Augsburger von der Musikschule Aichach (2009), Malerin Maria Breuer und Theaterverein Unterwittelsbach (2012), die Musiker Arnold Fritscher und Alois Kammerl (2016), der Förderverein Frauenhaft (2019) sowie die Physikerin Monika Aidelsburger und die Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin Janina Schmaus (2022). (mit bac)