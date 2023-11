Aichach

Die Stadt Aichach steht finanziell gut da und wächst

Plus Bürgermeister Klaus Habermann zieht bei der Bürgerversammlung Bilanz und blickt voraus: Der soziale Wohnungsbau ist ein Schwerpunkt. Es gibt auch "Sorgenkinder".

Bürgermeister Klaus Habermann sieht Aichach gut aufgestellt und insbesondere finanziell auf einem guten Weg. Bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend in der TSV-Turnhalle berichtete er von wachsenden Steuereinnahmen, einem sinkenden Schuldenstand und dem Immobilienbesitz als stiller Reserve in der Hinterhand. Der Rathauschef, seit über 27 Jahren im Amt, sprach aber auch "Sorgenkinder" an.

Er denke da an die Handelssituation in der Innenstadt: Konkret die altersbedingte Aufgabe von Sport-Anneser und die insolvenzbedingte bevorstehende Schließung der Rübsamen-Filiale auf dem Stadtplatz. Die Stadt arbeite daran, zusammen mit dem städtischen Einzelhandelsverband Aga, und hoffe auf gute Nachfolgelösungen. Dabei würden die Rahmenbedingungen in der Kreisstadt eigentlich passen, betont Habermann. Das werde ihm auch vom überregionalen Einzelhandelsverband bestätigt.

