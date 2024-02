Aichach

"Die Stadt stirbt aus": Was sich Aichacher für die Leerstände wünschen

Die ehemalige Rübsamen-Fläche ist nicht der einzige Leerstand, den es momentan in Aichach gibt.

Plus Nach dem Aus für Rübsamen und Anneser häufen sich in Aichach die Leerstände. Ideen für Nachfolgegeschäfte haben Aichacherinnen und Aichacher aber zuhauf.

Es war eine Ära, die im Januar in Aichach endete. Weil die Modekette Rübsamen mit seinen 13 Filialen Insolvenz anmeldete, musste sich das Unternehmen nach 40 Jahren vom Aichacher Stadtplatz verabschieden. In der Aichacher Geschäftswelt klafft nun also eine große Lücke. Die ehemaligen Rübsamen-Räumlichkeiten sind aber bei Weitem nicht die einzigen Leerstände, die Aichacherinnen und Aichacher zu beklagen haben.

Vor dem Oberen Tor stehen exemplarisch die Leerstände rund um den ehemaligen Reno in der Werlbergerstraße. Am Stadtplatz, direkt neben dem Unteren Tor, sind seit Jahren ein früheres Friseurgeschäft und seit Kurzem der ehemalige Intersport Anneser leer. "Für alle drei Geschäftsflächen am Stadtplatz laufen Verhandlungen beziehungsweise haben schon Gespräche stattgefunden", sagt Thomas Wörle, Wirtschaftsförderer der Stadt Aichach. Sowohl für die ehemaligen Rübsamen- als auch für die Anneser-Fläche würden die Verhandlungen konkreter werden.

