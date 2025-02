Die UWA siegt beim Lebenshilfe-Hallenfußball-Cup in ihrer Gruppe

Die Teams Ulrichwerkstätten Aichach und Wefa Ahorn der Diakonie Coburg haben es beim zwölften Lebenshilfe-Hallenfußball-Cup an die Spitze ihrer jeweiligen Gruppe geschafft und sind damit die Cup-Sieger 2025. Mit geballter Leidenschaft und großer Spielfreude waren 16 Teams aus ganz Bayern im oberpfälzischen Lappersdorf angetreten. Am Turnier nahmen rund 160 Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen teil. Die 16 Teams waren in zwei Leistungsklassen oder Gruppen eingeteilt. Es gab viele spannende Spiele. Mehrmals gab es Sieben-Meter-Schießen. So auch zwischen den nun Erst- und Zweitplatzierten in der Gruppe zwei.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.