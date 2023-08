Aichach

Die weltbesten TAC-Spieler messen sich im Grubethaus

Plus Zum neunten Mal wird in Aichach eine TAC-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die Begeisterung für das Brettspiel zeigt sich in den Teamnamen - und auf der Speisekarte.

Eine Weltmeisterschaft in Aichach? Kaum zu glauben, aber wahr. Am Wochenende trafen sich im und am Aichacher Grubethaus, das zum Ortsteil Oberschneitbach zählt, Spielbegeisterte aus nah und fern zur neunten TAC-Weltmeisterschaft. Um es vorwegzunehmen: Es wurde ein multikulturelles Fest mit Teams aus ganz Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Belgien, Norwegen, Rumänien und sogar aus Island.

Zugegeben: „Weltmeisterschaft“ ist eher mit einem Augenzwinkern zu verstehen, so Kolja Sparrer, der das Brettspiel TAC zusammen mit Karl Wenning aus dem Aichacher Ortsteil Blumenthal erfunden hat. So ging es an den drei Tagen am Grubet auch mehr um den Spaß am Spiel und das Treffen mit der TAC-Community als um den Wettkampf. Dies wurde schon bei den Team-Namen deutlich. Da las man etwa: Die Strategielosen, TiciTACa, TAC-WG, Murmelschubser, Fruchtzwerge, Die BeTACten, Spieletoyfel oder TAC-Träumer.

